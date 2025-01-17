Рост природных катаклизмов на юге России предсказал синоптик Александр Шувалов

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Синоптик Александр Шувалов сообщили, что на юге России начнется рост природных катаклизмов. В интервью порталу Национальной службы новостей (НСН) эксперт рассказал, что в 2025 году в России и в мире ожидается увеличение пожаров, наводнений и торнадо.По мнению синоптика, изменения климата связаны с глобальным потеплением, которое усиливается с каждым годом. Меры по снижению выбросов парниковых газов пока не приносят существенных результатов, поэтому повышение глобальной температуры будет продолжаться.В России климатические изменения будут особо заметны в южной части, куда входит Ростовская области. Уже в ближайшие годы, уверен синоптик, зимний период существенно сократится. Температуры будут выше, а лето будет жарким и засушливым.Напомним, что глобального потепления уже предоставила неудобства в Ростовской области. С весны 2024 года в регионе не было периода хороших дождей. Летом Ростовская область оказалась в черной зоне невиданной климатической аномалии. Температура воздуха в тени превышала +50 градусов, а на солнце - еще выше. Из-за сильной жары из строя стала выходить электрика, оставляя десятки населенных пунктов без света.Кроме того, жара и отсутствие дождей негативно сказались на сельском хозяйстве региона. Аграрии отмечали снижение урожайности и до сих пор не могут восстановить почву после сильной засухи. По оценкам экспертов, последствия сильной жары будут ощущаться еще в течение нескольких лет. А синоптики советуют готовиться заранее к изменениям климата.