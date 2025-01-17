Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Рост природных катаклизмов на юге России предсказал синоптик Александр Шувалов

Рост природных катаклизмов на юге России предсказал синоптик Александр Шувалов
Синоптик Александр Шувалов сообщили, что на юге России начнется рост природных катаклизмов. В интервью порталу Национальной службы новостей (НСН) эксперт рассказал, что в 2025 году в России и в мире ожидается увеличение пожаров, наводнений и торнадо.

По мнению синоптика, изменения климата связаны с глобальным потеплением, которое усиливается с каждым годом. Меры по снижению выбросов парниковых газов пока не приносят существенных результатов, поэтому повышение глобальной температуры будет продолжаться.

В России климатические изменения будут особо заметны в южной части, куда входит Ростовская области. Уже в ближайшие годы, уверен синоптик, зимний период существенно сократится. Температуры будут выше, а лето будет жарким и засушливым.

Напомним, что глобального потепления уже предоставила неудобства в Ростовской области. С весны 2024 года в регионе не было периода хороших дождей. Летом Ростовская область оказалась в черной зоне невиданной климатической аномалии. Температура воздуха в тени превышала +50 градусов, а на солнце - еще выше. Из-за сильной жары из строя стала выходить электрика, оставляя десятки населенных пунктов без света.

Кроме того, жара и отсутствие дождей негативно сказались на сельском хозяйстве региона. Аграрии отмечали снижение урожайности и до сих пор не могут восстановить почву после сильной засухи. По оценкам экспертов, последствия сильной жары будут ощущаться еще в течение нескольких лет. А синоптики советуют готовиться заранее к изменениям климата.
Фото: ДонДей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.