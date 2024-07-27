Синоптик Назарова: В августе в Ростове ожидается жара до +39 градусов

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Глава ростовского Гидрометцентра Елена Назарова сделала прогноз погоды на август в Ростовской области. Информацию о погоде в конце лета сообщает портал Donday.Самые высокие температуры прогнозируются в начале месяца, с 1 по 10 августа. Ночная температура будет колебаться между +19 и +24 градусами, на севере может опуститься до +14 градусов. Днем же ожидается жара с температурой от +30 до +35 градусов. В южных и восточных районах Ростовской области к 10 августа столбики термометров могут подниматься до +39 градусов. Осадки возможны в отдельные дни.С 11 по 15 августа ночная температура будет в пределах +18...+23 градусов, а днем воздух прогреется до +31...+36 градусов. В некоторые дни возможны осадки.Конец августа также будет жарким. Ночная температура составит +15...+20 градусов, а дневная - от +28 до +33 градусов, в отдельных районах - до +36 градусов. Дождей будет немного.Напомним, что в июле в Ростовской области были побиты несколько температурных рекордов. В отдельные дни температура достигала +42 градусов. По информации медиков, из-за жары ежедневно к врачам обращаются как минимум три человека, один был госпитализирован с тепловым ударом.