В Ростовской области ищут пропавшую без вести 58-летнюю женщину

Фото: поисковое сообщество ЮГ

В Ростовской области ведутся поиски 58-летней Татьяны Ашурбековой, о местонахождении которой нет сведений с 18 июля.В указанный день женщина покинула свой дом, расположенный в хуторе Озерки Октябрьского района. Отсутствие и прекращение связи с родными заставили близких забеспокоиться. Охваченные тревогой родственники обратились к правоохранительным органам за содействием. Впоследствии к поисковым мероприятиям подключились добровольцы.Приметы Татьяны: рост - около 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы.В день исчезновения на ней был надет халат зеленого цвета.Если вам знакома женщина на фотографии или вы располагаете какими-либо сведениями о её возможном местонахождении, просьба сообщить об этом в полицию или по телефону горячей линии: 8-800-550-10-54.