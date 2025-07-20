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В Ростовской области ищут пропавшую без вести 58-летнюю женщину

В Ростовской области ищут пропавшую без вести 58-летнюю женщину

В Ростовской области ведутся поиски 58-летней Татьяны Ашурбековой, о местонахождении которой нет сведений с 18 июля.

В указанный день женщина покинула свой дом, расположенный в хуторе Озерки Октябрьского района. Отсутствие и прекращение связи с родными заставили близких забеспокоиться. Охваченные тревогой родственники обратились к правоохранительным органам за содействием. Впоследствии к поисковым мероприятиям подключились добровольцы.

Приметы Татьяны: рост - около 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы.

В день исчезновения на ней был надет халат зеленого цвета.

Если вам знакома женщина на фотографии или вы располагаете какими-либо сведениями о её возможном местонахождении, просьба сообщить об этом в полицию или по телефону горячей линии: 8-800-550-10-54.
Фото: поисковое сообщество ЮГ
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