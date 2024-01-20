Пропавшего в зоне СВО военнослужащего из Батайска нашли мертвым

Фото: газета Баттайм

Жителя Батайска, пропавшего в зоне спецоперации, нашли погибшим. 266-летний Вадим Мозговой был смертельно ранен под Марьинкой в апреле 2023 года. Об этом 19 января сообщает газета Батайское время» со ссылкой на мать бойца.Парень с земляками был мобилизован 24 сентября 2024 года. По словам матери погибшего, Вадим почти каждый день держал связь с ней, а затем неожиданно пропал. Родственники надеялись, что он все же позвонит и объявится, однако этого не случилось.Спустя почти 10 месяцев под Марьинкой были найдены его останки, рядом лежал нагрудный жетон. После проведения ДНК выяснилось, что кости принадлежат Вадиму.Прощание с погибшим пройдет 24 января в 12:00 в Свято-Троицком храме.