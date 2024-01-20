Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Пропавшего в зоне СВО военнослужащего из Батайска нашли мертвым

Пропавшего в зоне СВО военнослужащего из Батайска нашли мертвым
Жителя Батайска, пропавшего в зоне спецоперации, нашли погибшим. 266-летний Вадим Мозговой был смертельно ранен под Марьинкой в апреле 2023 года. Об этом 19 января сообщает газета Батайское время» со ссылкой на мать бойца.

Парень с земляками был мобилизован 24 сентября 2024 года. По словам матери погибшего, Вадим почти каждый день держал связь с ней, а затем неожиданно пропал. Родственники надеялись, что он все же позвонит и объявится, однако этого не случилось.

Спустя почти 10 месяцев под Марьинкой были найдены его останки, рядом лежал нагрудный жетон. После проведения ДНК выяснилось, что кости принадлежат Вадиму.

Прощание с погибшим пройдет 24 января в 12:00 в Свято-Троицком храме.
Фото: газета Баттайм
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.