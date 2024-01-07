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Попавшего в зоне СВО бойца из Таганрога ищет мать

Попавшего в зоне СВО бойца из Таганрога ищет мать
Пропавшего в зоне СВО бойца из Таганрога ищет мать. Женщина записала видео, в котором просит о помощи. Она надеется узнать хоть что-то о том, где находится ее сын.

Артем Акобджанян не выходит на связь с 23 августа. В последний раз он звонил близким, когда был в районе села Работино.

Артем - контрактник и находится на передовой с февраля 2022 года. Боец служит в составе седьмой дивизии 108-го полка подразделения «Шторм» ВДВ (воздушно-десантные войска). Позывной Артема - «Ара».
Фото: Соцсети.
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