В зоне спецоперации погибли трое военнослужащих из Батайска

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В зоне СВО погибли трое военнослужащих из Батайска. Информацию об этом сообщила газета «Батайское время».Одним из погибших бойцов стал 27-летний Александр Овсянников. Отпевание прошло 30 декабря в Троицком храме на 50 лет Октября. Батайчанина предали земле на кладбище «Красный сад».Также простились с 38-летним Вячеславом Сторчило. Знакомые погибшего рассказали газете, что он жил на улице Чернышевского и учился в школе № 16. Летом его серьезно ранило, из-за чего он пролежал в госпитале и снова вернулся на СВО. Прощание с военнослужащим пройдет 2 января в Троицком храме. Близкие и родственники простятся с бойцом в 12:00.Также известно, что в зоне спецоперации погиб Сергей Шаповалов. Однако о прощании с батайчанином пока нет никакой информации.