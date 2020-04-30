Пропавшего в Ростове 29-летнего парня нашли живым

Живым нашли пропавшего в Ростове-на-Дону молодого человека. О том, что 29-летний Роман Стальмаков вернулся домой, стало известно 5 мая.Парня разыскивали с 26 апреля. В тот день около 17 часов он вышел из дома и направился в неизвестном направлении. Спустя несколько часов он не вернулся домой, на связь не выходил. Близкие обратились за помощью к волонтёрам и полицейским. На поиск Стальмакова ушло около девяти дней.К счастью, его удалось разыскать живым. О местонахождении ростовчанина сообщили медработники. Сейчас рядом с молодым человеком находятся его родные.