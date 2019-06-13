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Пропавшего 35-летнего мужчину нашли живым в Ростове

Пропавшего 35-летнего мужчину нашли живым в Ростове
Живым нашли пропавшего в Ростове-на-Дону 35-летнего мужчину. О том, что Василий Вигерин вернулся домой, стало известно 18 июня. Он отсутствовал дома около недели.

Утром 11 июня Василий, как обычно, пошёл на работу. Вечером он по какой-то причине не вернулся домой. Не вернулся он и утром. Тогда родные Вигерина обратились в полицию.

Примерно семь дней они разыскивали пропавшего, от которого не было ни одной весточки. К счастью, в итоге его нашли живым.

Пока неизвестно, почему мужчина так долго отсутствовал дома и не выходил на связь с семьёй.

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