Пропавшего 35-летнего мужчину нашли живым в Ростове



Живым нашли пропавшего в Ростове-на-Дону 35-летнего мужчину. О том, что Василий Вигерин вернулся домой, стало известно 18 июня. Он отсутствовал дома около недели.



Утром 11 июня Василий, как обычно, пошёл на работу. Вечером он по какой-то причине не вернулся домой. Не вернулся он и утром. Тогда родные Вигерина обратились в полицию.



Примерно семь дней они разыскивали пропавшего, от которого не было ни одной весточки. К счастью, в итоге его нашли живым.



Пока неизвестно, почему мужчина так долго отсутствовал дома и не выходил на связь с семьёй.