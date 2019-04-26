Живым нашли пропавшего в Ростове 24-летнего парня



В Ростове-на-Дону пропавший 24-летний парень нашелся живым. Об этом стало известно 27 апреля.



Как ранее сообщалось, 24-летний Марк Чуприн пропал 25 апреля в районе поселка Чкаловского. Последний раз его видел приятель по работе выпивающим спиртное с друзьями. Вечером он не пришел домой.



Наутро родители Марка забили тревогу. Они обзвонили всех возможных друзей молодого человека, отделения полиции и морги. Нигде его не было. К поиску подключились СМИ и социальные сети.



27 апреля молодой человек сам вернулся домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.