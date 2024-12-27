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В Ростове без отопления остались 25 домов в Первомайском районе

В Ростове без отопления остались 25 домов в Первомайском районе
В Ростове-на-Дону 25 многоквартирных домов остались без отопления. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Орлов.

Коммунальная авария произошла на улице В. Пановой. Специалисты на участке обнаружили дефект. Из-за этого без тепла остались жители на: В. Пановой, Студенческой, Ватутина, Зеленодольской и 1-й Конной Армии.

На месте аварии работают специалисты АО «Теплокоммунэнерго». Как скоро отопление вернут, не сообщается.
Фото: Rostov.ru
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