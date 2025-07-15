Проект строительства бизнес-центра около набережной отправят на судебную экспертизу

Фото: Дондей

В Ростове жильцы домов на улице Береговой подготовили вопросы для судебной экспертизы. Об этом Donday сообщили сами жильцы.14 июля в Арбитражном суде прошло очередное слушание по строительству бизнес-центра на Береговой. Судья принимала вопросы от участников для отправки на экспертизу. Инициатором выступило ООО «Парус».Судья уже дважды отклонила вопросы представителя компании, так как они содержат юридические формулировки, а не фактические данные.Наконец, жильцы смогли озвучить свои претензии. Когда судья узнала о возможных проблемах с домами, она была удивлена.Жильцы хотят, чтобы эксперты проверили проект на устойчивость к затоплению и влияние на соседние дома. Также они интересуются безопасностью проекта, учитывая, что его техническую часть не проверяли.Теперь жильцам нужно договориться с экспертами о проведении работы до следующего заседания 28 июля.