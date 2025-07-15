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Проект строительства бизнес-центра около набережной отправят на судебную экспертизу

Проект строительства бизнес-центра около набережной отправят на судебную экспертизу
В Ростове жильцы домов на улице Береговой подготовили вопросы для судебной экспертизы. Об этом Donday сообщили сами жильцы.

14 июля в Арбитражном суде прошло очередное слушание по строительству бизнес-центра на Береговой. Судья принимала вопросы от участников для отправки на экспертизу. Инициатором выступило ООО «Парус».

Судья уже дважды отклонила вопросы представителя компании, так как они содержат юридические формулировки, а не фактические данные.

Наконец, жильцы смогли озвучить свои претензии. Когда судья узнала о возможных проблемах с домами, она была удивлена.

Жильцы хотят, чтобы эксперты проверили проект на устойчивость к затоплению и влияние на соседние дома. Также они интересуются безопасностью проекта, учитывая, что его техническую часть не проверяли.

Теперь жильцам нужно договориться с экспертами о проведении работы до следующего заседания 28 июля.
Фото: Дондей
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