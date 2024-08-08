Приговоренная к пожизненному сроку во Вьетнаме ростовчанка возвращается в РФ

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Ростовчанка, приговоренная к пожизненному лишению свободы во Вьетнаме, возвращается в Россию. Мария Дапирка после 10 лет тюрьмы в сопровождении конвоя вылетела из города Хошимин в Москву. Об этом 8 августа сообщает издание «Известия».История берет свое начало в 2014 году. Тогда Марию задержали в международном аэропорту Хошимина. Во время проверки в ее чемодане обнаружили пакеты с наркотиками.Мария утверждала, что не знала о том, что запрещенные вещества находятся в ее багаже. Девушка уверяла, что возлюбленный, с которым она летела в Россию, ее подставил.По вьетнамским законам ростовчанке грозила смертная казнь. Однако суд смягчил приговор до пожизненного срока.