Осужденную во Вьетнаме Марию Дапирка перевели в колонию Ростовской области

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В колонию Ростовской области этапировали осужденную во Вьетнаме Марию Дапирка. За контрабанду наркотиков Мария будет отбывать наказание в исправительной колонии №18 в Азове на улице Дружбы, 1А. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник.В регион женщину доставили еще на прошлой неделе. Мария уже находится в колонии и привыкает к новому месту. Не исключено, что спустя 10 лет разлуки с родными ей разрешат встретиться с родственниками.Азовская ИК №18 – единственная в донском регионе женская колония. Согласно данным на официальном сайте учреждения, там отбывают наказание более тысячи женщин. Они сидят за различные преступления.Напомним, девушку задержали в аэропорту Вьетнама еще в 2014 году. В ее чемодане нашли пакеты с наркотиками, спрятанные во внутреннем кармане. Марию арестовали. Она утверждала, что не знала о содержимом своего багажа, и что её подставил возлюбленный, с которым она летела в Россию.После этого началось длительное расследование. По законам Вьетнама Дапирке грозила смертная казнь, но наказание снизили до пожизненного. Практически 10 лет адвокаты и общественники пытались добиться этапирования девушки в Россию. Удалось это сделать только спустя десять лет.В начале августа она в сопровождении конвоя ФСИН России вылетела из города Хошимин в Москву. Затем ее этапировали в колонию Азова №18. По законам РФ, ей осталось сидеть еще более года. Будет ли Мария подавать прошение о помиловании, пока не известно.