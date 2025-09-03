В Ростове ввели запрет на езду на самокатах по тротуарам ул. Большой Садовой

Фото: РР.

В администрации Ростова обсудили регулирование использования электросамокатов и упорядочение их эксплуатации. Глава города Александр Скрябин отметил, что для многих средства индивидуальной мобильности — это удобный способ передвижения, который экономит средства и время ростовчан.Однако не все согласны с этим мнением. Многие ростовчане жалуются на взрослых и детей, которые ездят на самокатах, подвергая опасности себя и прохожих. В связи с этим в тестовом режиме введен запрет на передвижение на самокатах по тротуарам на улице Большой Садовой и на территориях учебных заведений. В парках и скверах скорость ограничена до 12 километров в час.- Эти меры направлены на то, чтобы создать более безопасную и комфортную городскую среду для всех жителей, - отметил Александр Скрябин. - Также поручил Общественной палате города посоветоваться с ростовчанами о запрете передвижения на самокатах в центральной части города.Если ситуация не станет лучше, власти города намерены перейти к кардинальным мерам: департаментом транспорта будет разработан более серьезный план ограничений.Ранее уже был установлен запрет на парковку самокатов возле социально значимых объектов (больниц, школ, детских садов), детских площадок, остановочных комплексов общественного транспорта, объектов ОКН и т.д.