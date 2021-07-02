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В Ростове регламентируют вождение электросамокатов

В Ростове регламентируют вождение электросамокатов
В Ростове-на-Дону в последнее время участились случаи травмирования из-за электросамокатов. Инциденты происходят из-за того, что управление таким видом транспорта не регламентировано.

В ближайшее время городские власти планируют заключить с операторами, которые сдают в аренду электросамоты, соглашение о соблюдении правил их использования на территории города и определить ответственность за нарушения. Также в Ростове обещают сделать свободные от электросамокатов зоны, зоны снижения скорости и запрета на их парковку.

Напомним, 23 июня 28-летний парень на электросамокате сбил в центре Ростова двухлетнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу. К счастью, обошлось ушибами и ссадинами. Но по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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