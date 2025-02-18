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В Ростове-на-Дону ужесточили правила парковки электросамокатов. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте городской администрации.В новом постановлении содержится ряд ограничений для размещения стоянок средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь запрещено парковать электросамокаты на проезжей части, велосипедных дорожках, газонах и клумбах, а также ближе 15 метров от остановок общественного транспорта и рядом с памятниками.Также запрещается парковать электросамокаты в арочных проёмах зданий, на территориях, предназначенных для детских игр и занятий спортом, а также вблизи дошкольных учреждений, школ, медицинских учреждений.Согласно документу, СИМ должны размещаться только в специально оборудованных для этого местах. В случае нарушения этого правила, оператор должен самостоятельно переместить электросамокат на разрешённую стоянку.Сотрудники должны выполнять разметку, площадь которой не должна быть больше 10 квадратных метров.