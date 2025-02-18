В Ростове-на-Дону ужесточили правила парковки электросамокатов
В Ростове-на-Дону ужесточили правила парковки электросамокатов. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте городской администрации.
В новом постановлении содержится ряд ограничений для размещения стоянок средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь запрещено парковать электросамокаты на проезжей части, велосипедных дорожках, газонах и клумбах, а также ближе 15 метров от остановок общественного транспорта и рядом с памятниками.
Также запрещается парковать электросамокаты в арочных проёмах зданий, на территориях, предназначенных для детских игр и занятий спортом, а также вблизи дошкольных учреждений, школ, медицинских учреждений.
Согласно документу, СИМ должны размещаться только в специально оборудованных для этого местах. В случае нарушения этого правила, оператор должен самостоятельно переместить электросамокат на разрешённую стоянку.
Сотрудники должны выполнять разметку, площадь которой не должна быть больше 10 квадратных метров.