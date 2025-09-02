Новости
После атаки дронов в Ростове ученики первого корпуса №115 учатся в штатном режиме

Первый корпус школы №115 в Ростове-на-Дону работает также, как обычно после атаки БПЛА, об этом сообщает DonDay.

В Ростове в ночь на 2 сентября силы ПВО отразили атаку беспилотников в Левенцовском микрорайоне. В результате ЧП потерпели повреждения два здания. 320 человек эвакуировали . Позже оцепление было снято.

За медицинской помощью обратилось 4 человека, в том числе и несовершеннолетний.

Пункт временного разрешения сейчас развернут на базе школы №115. По сообщению городских властей, занятия будут проходить дистанционно. Закрыт только второй корпус образовательного учереждения.

Дети, которые посещают первый корпус на Жданова 13А учатся в обычном формате.
фото: DonDay
