Школа и дом культуры повреждены в Ростовской области после атаки БПЛА

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В Куйбышевском районе Ростовской области в результате падения беспилотника повреждены школа и дом культуры. Информацией об этом поделился глава администрации района Алексей Голосовский.В результате атаки дронов также было повреждено имущество жителей хутора Крюково. Разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов и хозяйственных построек. Кроме того, повреждения получили машины.Сейчас на месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба, а также бригады энергетиков и газовой службы.В донском регионе 10 января уничтожили 16 БПЛА. После массовой атаки в селах Чалтырь и Крым Мясниковского района вспыхнули пожары. Также не обошлось без происшествий в хуторе Крюково Куйбышевского района.В Чалтыре загорелся частный дом. Были повреждены несколько машин.