Опубликовали кадры последствия налета беспилотника на школу-интернат в Матвеев-Кургане

Поврежденная во время атаки БПЛА школа-интернат в Ростовской области возобновила работу.

Как сообщил директор учебного заведения Вячеслава Зинченко, благодаря коллективу и неравнодушным людям на территории возле жилого корпуса убрали вылетевшие стекла.

Часть детей продолжила заниматься в школе, часть на дому и в дистанционном формате.

Стекла, выбитые ударной волной, еще не вставили. Их временно закрыли пленкой.

Происшествие случилось ночью 10 сентября. Вследствие падения дрона из учебного заведения эвакуировали 73 подопечных и пять работников. Двое взрослых людей получили легкие ранения. Обломками летательного аппарата были повреждены окна и двери запасного выхода.
Фото: Администрация Матвеево-Курганского района
