Полуприцеп и тягач выставили в третий раз на торги в Ростовской области

Фото: Нейросеть

В Ростове-на-Дону объявлен аукцион по продаже грузового транспорта и прицепного оборудования, принадлежащих обанкротившейся строительной фирме. Объявление о предстоящих торгах размещено на онлайн-платформе единого федерального реестра, содержащей данные о процедурах банкротства.На торги выставлено имущество компании «Каскад», признанной банкротом. На аукционе потенциальным покупателям предлагается приобрести два лота суммарной стоимостью 2,9 млн рублей. Первый лот – тягач DAF XF 105.460, выпущенный в 2010 году и имеющий красный цвет. Вторым лотом является полуприцеп марки «Шмитц» белого цвета, год выпуска которого – 2005.Желающие принять участие в торгах могут подать заявку до 23 декабря включительно. Определение победителя аукциона и подведение итогов запланировано на 25 декабря, через два дня после завершения приема заявок.