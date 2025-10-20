Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Полуприцеп и тягач выставили в третий раз на торги в Ростовской области

Полуприцеп и тягач выставили в третий раз на торги в Ростовской области

В Ростове-на-Дону объявлен аукцион по продаже грузового транспорта и прицепного оборудования, принадлежащих обанкротившейся строительной фирме. Объявление о предстоящих торгах размещено на онлайн-платформе единого федерального реестра, содержащей данные о процедурах банкротства.

На торги выставлено имущество компании «Каскад», признанной банкротом. На аукционе потенциальным покупателям предлагается приобрести два лота суммарной стоимостью 2,9 млн рублей. Первый лот – тягач DAF XF 105.460, выпущенный в 2010 году и имеющий красный цвет. Вторым лотом является полуприцеп марки «Шмитц» белого цвета, год выпуска которого – 2005.

Желающие принять участие в торгах могут подать заявку до 23 декабря включительно. Определение победителя аукциона и подведение итогов запланировано на 25 декабря, через два дня после завершения приема заявок.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.