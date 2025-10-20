Виталий Кушнарев впервые дал показания на суде в Ростове

фото: дондей

Виталий Кушнарев впервые выступил перед судом по делу, связанному с компанией «Т-Транс». Слушание состоялось 20 октября в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Donday.Напряженная атмосфера на заседании была вызвана несколькими факторами, включая подготовку стороны защиты и плохое самочувствие адвоката. Подсудимого задержали на пять часов.Кушнарев отверг обвинения в препятствовании работе компании «Т-Транс». Он заявил, что все контракты с компанией оплачивались вовремя, и он никогда не создавал препятствий для их деятельности.Экс-министр также отметил, что был знаком с руководством компании до назначения на должность заместителя губернатора. В частности, он рассказал о встрече с Павлом Рогачкиным, владельцем компании «Т-Транс», в Москве в августе 2024 года, где обсуждалось участие компании в развитии региона.Кушнарев подчеркнул, что отношения с «Т-Транс» оставались дружескими и нормальными, и компания получала много внимания со стороны министерства, так как была генеральным подрядчиком на важных объектах.Когда речь зашла о передаче 27 миллионов рублей компании в благотворительный фонд, Кушнарев заявил, что эти деньги должны были быть использованы для благотворительных целей. На совещании 15 ноября было решено собрать 30 миллионов до конца года, и Кушнарев открыто об этом сообщил.Кушнарев пояснил, что Николай Селезнев, связанный с «Т-Транс», отвечал за рабочие процессы, а финансовые вопросы обсуждал с Рогачкиным. К концу года Селезневу были переданы полномочия по финансовым делам.На встрече с Рогачкиным, по словам Кушнарева, последний сообщил, что наделил Селезнева полномочиями. Эта информация появилась после того, как «Т-Транс» заявила о вымогательстве денег.Кушнарев отметил, что компания хотела передать деньги наличными. Это предложение вызвало вопросы, так как Кушнарев предлагал перевести деньги на счет. У Селезнева были документы и договор о передаче средств на благотворительной основе.Кушнарев отрицал, что требовал деньги у руководства «Т-Транс». Напротив, инициатива исходила от компании, которая хотела оказать помощь региону.После допроса, на котором Кушнарев описал планы положить 27 миллионов на счет фонда, суд объявил перерыв до 5 ноября, чтобы завершить допрос и начать прения сторон.