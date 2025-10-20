Новости
Почти на 20% в Ростовской области подорожал хлеб

Почти на 20% в Ростовской области подорожал хлеб. Данные привели в Ростовстате.

Средняя стоимость за этот продукт в регионе составляет 93 рубля за килограмм. Год назад стоимость буханки была равна 78 рублям. Разница составляет 15 рублей, или 19%.

Самый дешевый хлеб в 2025 году покупают жители Миллерово. Там он стоит в среднем 73 рубля за килограмм. На пять рублей дороже этот продукт в Шахтах. Булку хлеба вам могут продать в среднем за 78 рублей. Третье место по доступности занимает хлеб в Таганроге. Там килограмм этого изделия можно приобрести за 83 рубля. Около ста рублей стоит килограмм буханки в Волгодонске – 97 рублей. На пять рублей ценник выше в Ростове – 102 рубля. Но самый дорогой хлеб продается в Сальске – 105 рублей.
Фото: Нейросеть; Дондей
