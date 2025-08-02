В Ростове за 2,9 млн на повторные торги выставили тягач и полуприцеп строительной компании

Фото: Нейросеть

В Ростове-на-Дону повторно выставлены на торги грузовой автомобиль и полуприцеп, ранее принадлежавшие обанкротившейся строительной компании. Информация о предстоящем аукционе размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На продажу выставлено имущество ООО «Каскад», признанного несостоятельным. Аукцион разделен на два лота, общая оценочная стоимость которых составляет 2,9 млн рублей. Первый лот включает в себя тягач DAF XF 105.460 красного цвета, 2010 года выпуска. Второй лот – полуприцеп Schmitz белого цвета, произведенный в 2005 году.Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 11 августа по 15 сентября. Итоги торгов будут подведены через двое суток после окончания приема заявок.Следует отметить, что активы ООО «КАСКАД» уже во второй раз пытаются реализовать посредством аукциона. Изначально эти же лоты предлагались к продаже за 3,2 млн рублей. Однако в связи с отсутствием интереса со стороны покупателей цена была снижена на 300 тысяч рублей.