В Ростовской области на торги выставили грузовые автомобили «СМУ-9»

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В Ростовской области повторно выставлены на торги грузовые автомобили, ранее принадлежавшие строительной фирме «СМУ-9». Извещение о проведении аукциона опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.В соответствии с представленной документацией, единым лотом на аукцион выставлено имущество общей стоимостью 15,2 миллиона рублей. В перечень имущества входят два автокрана модели КС-55713-1К, каждый из которых обладает грузоподъемностью 25 тонн и смонтирован на базе шасси «КамАЗ», а также автобетоносмеситель на аналогичном шасси «КамАЗ», прицеп модели «СЗАП 8357А», полуприцеп бортовой «МАЗ 975800-013» и полуприцеп-контейнеровоз «Wilton NS34».Кроме того, на продажу выставлен ряд грузовых транспортных средств, среди которых: автомобиль «ГАЗ 3302», грузовик «КамАЗ 53215N», седельный тягач модели «MAN TGS 18.400 4x2 BLS-WW», седельный тягач «MAN TGS 19.360 4x2 BLS» и грузовой автомобиль «КамАЗ 53229R».Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 19 по 25 мая. Результаты аукциона будут объявлены спустя двое суток после завершения периода подачи заявок.Компания «СМУ-9» была зарегистрирована в городе Морозовске Ростовской области в апреле 2015 года. Основным видом деятельности организации являлось строительство жилых и нежилых зданий. В апреле 2023 года компания была признана несостоятельной (банкротом).