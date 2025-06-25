В Ростове на торгах за 3,2 млн пытаются продать тягач и полуприцеп строительной компании

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В Ростове-на-Дону объявлены торги по продаже тягача и полуприцепа, принадлежащих обанкротившейся строительной фирме, на общую сумму 3,2 миллиона рублей. Извещение о предстоящих торгах размещено на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Имущество ООО «Каскад», признанного банкротом, выставлено на продажу. На аукционе представлены два лота общей стоимостью 3,2 миллиона рублей. В первом лоте предлагается седельный тягач DAF XF 105.460 красного цвета, выпущенный в 2010 году. Второй лот – полуприцеп Schmitz белого цвета, произведенный в 2005 году.Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 июля. Результаты торгов будут объявлены через два дня после завершения приема заявок.ООО «Каскад» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в феврале 2008 года. Основным видом деятельности компании являлась оптовая торговля строительными материалами. В ноябре 2022 года организация была признана несостоятельной из-за накопленной задолженности перед кредиторами.