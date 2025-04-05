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Подписчики Ирины Безруковой предложили ей Баскова на роль избранника

Подписчики Ирины Безруковой предложили ей Баскова на роль избранника
Актрисе театра и кино Ирине Безруковой предложили на роль избранника Николая Баскова. Кадры с певцом она опубликовала в соцсетях.

Актриса 1 апреля опубликовала пост с «незнакомцем». Она поместила на лицо мужчины стикер и сообщила, что у нее появилась вторая половинка. Позднее стало известно, что это Николай Басков. Безрукова призналась во всем подписчикам и отметила, что это была первоапрельская шутка.

- Жаль. Вы очень хорошо смотритесь вместе, - пишут подписчики.

Многие фанаты пожелали Безруковой найти вторую половинку. Некоторые даже расстроились, что Басков и актриса не вместе. Многие подметили, что в первоапрельскую шутку Безруковой не поверили.
Фото: СоцСети
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