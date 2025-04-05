Подписчики Ирины Безруковой предложили ей Баскова на роль избранника

Фото: СоцСети

Актрисе театра и кино Ирине Безруковой предложили на роль избранника Николая Баскова. Кадры с певцом она опубликовала в соцсетях.Актриса 1 апреля опубликовала пост с «незнакомцем». Она поместила на лицо мужчины стикер и сообщила, что у нее появилась вторая половинка. Позднее стало известно, что это Николай Басков. Безрукова призналась во всем подписчикам и отметила, что это была первоапрельская шутка.- Жаль. Вы очень хорошо смотритесь вместе, - пишут подписчики.Многие фанаты пожелали Безруковой найти вторую половинку. Некоторые даже расстроились, что Басков и актриса не вместе. Многие подметили, что в первоапрельскую шутку Безруковой не поверили.