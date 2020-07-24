Актриса Ирина Безрукова рассказала о начале своей карьеры в ростовском театре
Известная российская актриса Ирина Безрукова рассказал подписчикам о начале своей карьеры в Ростове. Знаменитость опубликовала пост в «Инстаграме» 28 июля, в котором поделилась тёплыми воспоминаниями из родного города.
По словам Ирины Безруковой, первый раз на телевидении она появилась, когда была на втором курсе университета. Вместе с несколькими студентами девушка играла в мюзикле «Айболит-86» на сцене ростовского театра. После выступления за кулисами ребят встретили репортёры с вопросом: «Как играется студентам на профессиональной сцене?».
- Меня, скорее всего, выбрали для интервью случайно: просто сунули в нашу сторону микрофон, а я оказалась к нему ближе всего, - отметила Ирина.
Ростовчанка признаётся, для её семьи этот опыт стал переломным моментом. До этого родственники не воспринимали увлечение театром и кино Ирины Безруковой чем-то серьёзным. Например, по мнению бабушки, другие профессии были более практичными.
- До этого интервью она не одобряла мой выбор, не верила, что у меня может что-то получиться. И вообще считала актёров лодырями, которые отлынивают от «серьёзной» работы”, - призналась российская актриса.
Когда родственница увидела свою внучку по телевизору, она не поверила своим глазам и прослезилась.
Подписчики Ирины Безруковой растрогались от этой жизненной истории. Некоторые пользователи поделились взглядами на профессию артиста и рассказали о своем пути к заветной мечте.