Актриса Ирина Безрукова рассказала о начале своей карьеры в ростовском театре

Известная российская актриса Ирина Безрукова рассказал подписчикам о начале своей карьеры в Ростове. Знаменитость опубликовала пост в «Инстаграме» 28 июля, в котором поделилась тёплыми воспоминаниями из родного города.По словам Ирины Безруковой, первый раз на телевидении она появилась, когда была на втором курсе университета. Вместе с несколькими студентами девушка играла в мюзикле «Айболит-86» на сцене ростовского театра. После выступления за кулисами ребят встретили репортёры с вопросом: «Как играется студентам на профессиональной сцене?».Ростовчанка признаётся, для её семьи этот опыт стал переломным моментом. До этого родственники не воспринимали увлечение театром и кино Ирины Безруковой чем-то серьёзным. Например, по мнению бабушки, другие профессии были более практичными.Когда родственница увидела свою внучку по телевизору, она не поверила своим глазам и прослезилась.Подписчики Ирины Безруковой растрогались от этой жизненной истории. Некоторые пользователи поделились взглядами на профессию артиста и рассказали о своем пути к заветной мечте.