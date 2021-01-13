Известной актрисе Ирине Безруковой посоветовали найти нормального мужчину. Подписчики в комментариях к посту ростовчанки решили устроить ей личную жизнь. Артистка написала, что не любит морозы, ведь из-за них страдает организм.«Во-первых, я южанка и плохо терплю холод, замерзаю очень быстро и почти в любой одежде. Во-вторых, от него очень страдают кожа и волосы», - отметила Ирина.На такой пост отреагировали ее подписчики. Они решили, что Безруковой пора забыть Сергея и двигаться дальше - к новым отношениям.Ирина Безрукова - советская и российская актриса, общественный деятель и тифлокомментатор высшей категории. Она родилась в Ростове-на-Дону. В 23 года Ирина окончила училище искусств по специальности «Актриса театра и кино». За свою карьеру сыграла более 250 спектаклей, а в 1991-2001 гг. проявила себя как телеведущая (программы «Магазин на диване» на РТР и «Самые-самые» на СТС). Дончанка является членом Общественной палаты Московской области. В 2020 году Ирина Безрукова получила премию «Человек года» за большой вклад в развитие тифлокомментирования в России.