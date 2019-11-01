Ростовчанке Ирине Безруковой посоветовали сойтись с Бредом Питтом



Известной актрисе театра и кино – ростовчанке Ирине Безруковой посоветовали сойтись с Бредом Питтом. Об этом подписчики артистки написали в соцсети.



Безрукова спросила у поклонников какого мужчину они видят рядом с Ириной. На этот вопрос посыпались сотни комментариев. Многие писали, что женщине нужен сильный и любящий мужчина. Другие же предлагали себя в спутники жизни. Один из фолловеров отметил, что видит с Ириной рядом Бред Питта.



«Бред Питта. Он как раз свободен», - отметил фанат ростовчанки.

«Ну если только его», - прокомментировала актриса.