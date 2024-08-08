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Под ростовским аэропортом «Платов» собралась огромная пробка

Под ростовским аэропортом «Платов» собралась огромная пробка
Десятки автомобилистов выстроились в ряд на трассе в Ростовской области. Пробка образовалась днем 8 августа на автодороге М-4 «Дон» у поворота на аэропорт «Платов».

Затор тянется в сторону Москвы от станицы Грушевской до поселка Новоперсиановки. Машины движутся со скоростью около 10 километров в час. Чтобы преодолеть расстояние в восемь километров, требуется порядка 50 минут.

По данным навигатора, возле поворота к аэропорту произошла авария. Очевидцы утверждают, что последствия ДТП не дают проехать ни по левой, ни по правой полосе.

В УГИБДД по Ростовской области происшествие пока не прокомментировали.
Фото: Яндекс.карты.
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