На трассе М-4 «Дон» под Платовым образовалась километровая пробка

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На трассе в Ростовской области образовалась километровая пробка. Затор появился в районе поворота у поселка Новоперсиановки днем 8 декабря. Движение автомобилистов затруднено на протяжении более одного километра - в сторону Москвы.По словам местных жителей, пробка возникла из-за перекрытого разворота на Москву и проезда со стороны Ростова в поселок Новоперсиановку. Теперь автомобилистам придется ехать больше 40 километров до следующего разворота, чтобы попасть домой, в том числе водителям школьного автобуса, скорой помощи и даже грузовика, поставляющего продукты в магазины.- В поселке много фермеров, у которых поля находятся на противоположной стороне, - жалуются жители Новоперсиановки. - Перекрытие разворота будет мешать работе.Автомобилисты, оказавшиеся в заторе, движутся со скоростью 1-3 километра в час. Чтобы избежать пробки, выбирайте заранее пути объезда.