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На трассе под Новошахтинском из-за жесткого ДТП образовалась огромная пробка

На трассе под Новошахтинском из-за жесткого ДТП образовалась огромная пробка
В Ростовской области сотни водителей транспорта стоят в огромной пробке. Затор образовался на трассе М-4 «Дон» днем 31 октября.

Движение парализовано от поселка Новоперсиановка (Октябрьский район) до поворота к Новошахтинску. Общая протяженность пробки составляет порядка 20 километров. Чтобы проехать это расстояние, потребуется около полутора часов. При этом в навигаторе «Яндекс.Карты» время в пути продолжает увеличиваться. Несколько минут назад по расчетам сервиса требовался 1 час 20 минут.

Причиной затора стала авария с участием двух фур и машины «Почты России». По словам очевидцев, автомобили уже оттащили в сторону, и теперь освободилась одна полоса.
Фото: Яндекс.карты.
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