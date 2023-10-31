На трассе под Новошахтинском из-за жесткого ДТП образовалась огромная пробка

Фото: Яндекс.карты.

В Ростовской области сотни водителей транспорта стоят в огромной пробке. Затор образовался на трассе М-4 «Дон» днем 31 октября.Движение парализовано от поселка Новоперсиановка (Октябрьский район) до поворота к Новошахтинску. Общая протяженность пробки составляет порядка 20 километров. Чтобы проехать это расстояние, потребуется около полутора часов. При этом в навигаторе «Яндекс.Карты» время в пути продолжает увеличиваться. Несколько минут назад по расчетам сервиса требовался 1 час 20 минут.Причиной затора стала авария с участием двух фур и машины «Почты России». По словам очевидцев, автомобили уже оттащили в сторону, и теперь освободилась одна полоса.