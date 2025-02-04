Специалисты Минприроды заинтересовались сливом нечистот в ручей Быстрый в Батайске

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После того как в средствах массовой информации появилась информация о том, что в Батайске в ручей Быстрый были сброшены нечистоты, специалисты регионального министерства природных ресурсов отправились на место водного объекта. По словам свидетелей, водоём превратился в зловонную сточную канаву, наполненную мусором и отходами.В ходе обследования было подтверждено, что в городской водоотводный канал были сброшены хозяйственно-бытовые воды, что имеет признаки административного нарушения.Специалисты передали информацию в городскую администрацию, чтобы представители местной власти приняли меры по ликвидации сбросов сточных вод в ручей.