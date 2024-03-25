Под Ростовом фура, бензовоз и легковушка попали в жесткое ДТП

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

На Северном обходе Ростова-на-Дону произошла жесткая авария. ДТП случилось утром 25 марта в районе поселка Щепкина Аксайского района.По словам очевидцев, дорогу не поделили водители фуры, бензовоза и легковушки. Спецтехника от удара съехала с проезжей части, грузовик успел остановиться на краю обочины, а легковушку отбросило в сторону на несколько метров. Все три транспорта получили механические повреждения. Больше всех досталось легковому авто: его буквально разворотило при ударе.На месте работают спасатели. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, они смывают топливо и устраняют из цистерны бензовоза.Пока последствия ДТП не ликвидированы, водителям приходится объезжать побитый транспорт. Из-за этого на участке образовалась огромная пробка. Ее протяженность достигает двух километров.