В Ростове на Северном образовалась пробка из-за массового ДТП

В Ростове-на-Дону в Северном микрорайоне образовалась пробка из-за массового ДТП.Как стало известно, авария произошла после полудня 16 сентября на кольце Королёва-Вавилова. Водители двух иномарок “Форд” и “Лады” столкнулись бок о бок, не уступив друг другу дорогу. В результате ДТП авто получили незначительные механические повреждения. Несмотря на то, что автомобили столкнулись по касательной, на месте ДТП образовалась огромная пробка.По словам очевидцев, автомобили стоят от улицы Ленинаканской до проспекта Космонавтов. Машины двигаются со скоростью 3-5 километров в час. Вероятно, дорожное движение нормализуется не скоро. Как показывает практика, требуется несколько часов, чтобы пробка рассосалась.