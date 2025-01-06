Ростовчане обнаружили свалку нераспроданных елок

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В Ростове-на-Дону горожане обнаружили свалку нераспроданных елок. Местные жители наткнулись на "кладбище сосен" рядом с водохранилищем на улице Волкова в Северном микрорайоне.По словам людей, на территории, не предназначенной для выброса отходов, а тем более новогодних деревьев, лежат десятки вечнозеленых красавиц. Вероятно, торговцы елочных базаров решили так разделаться с товаром, который не удалось продать.Отметим, что цены на такие деревья в конце 2024 года были от 1,5 до 15 тысяч рублей.Местные жители считают, что елки можно было передать в городской зоопарк.