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Первые новогодние елки отправили из Удмуртии в Ростовскую область

Первые новогодние елки отправили из Удмуртии в Ростовскую область

Первые новогодние ели отправили из Удмуртии в Ростовскую область, сообщили в Россельхознадзоре по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Донская столица уже вовсю готовится к главному празднику года. Из Удмуртии отправили более 950 деревьев, из которых свыше 400 направились в Ростовскую область.

Специалисты ведомства проводят фитосанитарную проверку. Лабораторные исследования позволяют выявить болезни и вредных вредителей. Новогодние красавицы успешно прошли контроль и уже направляются в Ростовскую область.

Совсем скоро станет известно, где можно будет купить зеленую красавицу. Какими будут цены на новогодние ели и сосны, пока не сообщается.
Фото: DonDay
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