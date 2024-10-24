Первые новогодние елки отправили из Удмуртии в Ростовскую область

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Первые новогодние ели отправили из Удмуртии в Ростовскую область, сообщили в Россельхознадзоре по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.Донская столица уже вовсю готовится к главному празднику года. Из Удмуртии отправили более 950 деревьев, из которых свыше 400 направились в Ростовскую область.Специалисты ведомства проводят фитосанитарную проверку. Лабораторные исследования позволяют выявить болезни и вредных вредителей. Новогодние красавицы успешно прошли контроль и уже направляются в Ростовскую область.Совсем скоро станет известно, где можно будет купить зеленую красавицу. Какими будут цены на новогодние ели и сосны, пока не сообщается.