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В Ростове три года колонии поселения дали водителю скорой, который сбил курьера

В Ростове три года колонии поселения дали водителю скорой, который сбил курьера

В Ростове-на-Дону три года колонии поселения дали водителю скорой, который сбил курьера Об этом сообщили на официальном портале Кировского районного суда.

Следует напомнить, что инцидент произошел в ночь на 26 января. Согласно материалам следствия, 53-летний водитель скорой пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора, двигаясь по проспекту Ворошиловскому со стороны площади Гагарина. Вблизи дома №101/278 на проезжую часть выехал 39-летний курьер, управлявший электровелосипедом. В результате произошло столкновение транспортных средств.

Велосипедиста с травмами доставили в лечебное учреждение. Через 48 часов курьер скончался в больнице.

В отношении водителя скорой было инициировано уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД. Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде трех лет заключения в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено управлять любыми транспортными средствами в течение трех лет.
Фото: Госавтоинспекция РО
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