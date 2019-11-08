Обещая жениться, мошенник похитил у ростовчанки более 6 миллионов рублей





В Ростове задержали подозреваемого в мошенничестве. Выдавая себя за директора строительной фирмы, мужчина наживался на одиноких женщинах.



Злоумышленник познакомился с жительницей Ростова в социальных сетях. Общаясь с ростовчанкой, он рассказал ей, что является руководителем строительной фирмы, в одиночку воспитывает ребёнка. Спустя какое-то время ухажёр предложил пожениться. Когда женщина согласилась, он убедил её продать квартиру и вложить полученные деньги в строительство общего дома. Для пущей убедительности альфонс привозил невесту на стройку, показывая, как возводится будущий дом. Однако позже выяснилось, что объект ему не принадлежал.

Всего за год ростовчанка передала жениху более шести миллионов рублей. Когда она поняла, что её обманули, обратилась в полицию.



В ходе расследования выяснилось, что на счету задержанного уже три подобных истории.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



Сейчас полицейские устанавливают других потерпевших от рук злоумышленника. Мужчина заключён под стражу.