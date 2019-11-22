Мужчину, похитившего у ростовчанки 255 тысяч рублей, задержали на границе с Украиной



При попытке пересечь границу в Ростовской области задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина пытался скрыться на территории Украины.



По данным следствия, в сентябре 2019 года злоумышленник уверил жительницу Ростова, что её брат стал виновником ДТП с пострадавшим. Подозреваемый обещал передать ему деньги в качестве компенсации. Ростовчанка передала посреднику 255 тысяч рублей. Получив деньги, он скрылся.



Когда женщина поняла, что её обманули, она написала заявление в полицию. Сразу задержать подозреваемого не удалось. Его арестовали 23 ноября при попытке выехать на Украину.



Как стало известно, мужчина – уроженец Луганской области. На территории сопредельного государства он пытался скрыться, чтобы избежать наказания.