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Мужчину, похитившего у ростовчанки 255 тысяч рублей, задержали на границе с Украиной

Мужчину, похитившего у ростовчанки 255 тысяч рублей, задержали на границе с Украиной
При попытке пересечь границу в Ростовской области задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина пытался скрыться на территории Украины.

По данным следствия, в сентябре 2019 года злоумышленник уверил жительницу Ростова, что её брат стал виновником ДТП с пострадавшим. Подозреваемый обещал передать ему деньги в качестве компенсации. Ростовчанка передала посреднику 255 тысяч рублей. Получив деньги, он скрылся.

Когда женщина поняла, что её обманули, она написала заявление в полицию. Сразу задержать подозреваемого не удалось. Его арестовали 23 ноября при попытке выехать на Украину.

Как стало известно, мужчина – уроженец Луганской области. На территории сопредельного государства он пытался скрыться, чтобы избежать наказания.

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