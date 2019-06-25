Председатель ростовской стройфирмы похитил 113 миллионов рублей



Председателя стройфирмы в Ростове обвиняют в мошенничестве. По версии правоохранителей, он похитил 113 миллионов рублей.



Сообщается, что злоумышленник подписал контракт с предпринимателем о строительстве многоквартирного жилого дома в Новочеркасске. Он обещал возвести объект, когда бизнесмен заплатит ему наперед всю сумму. Тот передал подозреваемому 113 миллионов рублей. Мужчина дом не построил, но и деньги обратно не вернул.



- Потерпевший обратился с заявлением в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Злоумышленника удалось задержать.



В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас он находится под стражей.