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Председатель ростовской стройфирмы похитил 113 миллионов рублей

Председатель ростовской стройфирмы похитил 113 миллионов рублей
Председателя стройфирмы в Ростове обвиняют в мошенничестве. По версии правоохранителей, он похитил 113 миллионов рублей.

Сообщается, что злоумышленник подписал контракт с предпринимателем о строительстве многоквартирного жилого дома в Новочеркасске. Он обещал возвести объект, когда бизнесмен заплатит ему наперед всю сумму. Тот передал подозреваемому 113 миллионов рублей. Мужчина дом не построил, но и деньги обратно не вернул.

- Потерпевший обратился с заявлением в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Злоумышленника удалось задержать.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас он находится под стражей.

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