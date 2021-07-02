Новым замминистра транспорта Ростовской области стал Дмитрий Беликов

В Ростовской области назначили нового заместителя министра транспорта. Им стал бывший заместитель главы Батайска Дмитрий Беликов. Об этом сообщили на сайте министерства транспорта региона 2 июля.Дмитрий Беликов родом из Белой Калитвы. Имеет экономическое образование. За 10 лет работы в сфере исполнительной власти Беликов занимал различные должности. Он успел «позамещать» и начальника управления инвестиционных программ, и начальника отдела реализации инвестиционных проектов, и начальника управления развития коммунального комплекса.В 2018 году Беликов стал замглавы администрации Батайска по ЖКХ. Спустя год он решил уйти с поста. А когда он собрался в отставку, местные жители даже составили петицию на имя губернатора. В ней требовали, чтобы Беликову дали все условия для работы и даже запустили в соцсетях хэштег #беликовнеуходи.Последним местом работы Беликова стала должность замминистра ЖКХ Ростовской области области. На новой должности в региональном Минтрансе он будет отвечать за работу общественного, автомобильного, железнодорожного, авиационного и морского транспорта.