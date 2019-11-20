В Батайске замглавы администрации по вопросам ЖКХ ушёл с должности



В Батайске уволился заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об отставке Дмитрия Беликова стало известно 22 ноября.



Ещё в конце сентября 2019 года в Батайске заговорили об уходе чиновника. Якобы сначала Беликов написал заявление на отпуск с последующим увольнением, а затем забрал его. Теперь изданию «Батайское время» в пресс-службе администрации подтвердили, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности замглавы мэрии по вопросам ЖКХ назначили Олега Андреева.



Дмитрий Беликов занимал должность с 2018 года.