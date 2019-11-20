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В Батайске замглавы администрации по вопросам ЖКХ ушёл с должности

В Батайске замглавы администрации по вопросам ЖКХ ушёл с должности
В Батайске уволился заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об отставке Дмитрия Беликова стало известно 22 ноября.

Ещё в конце сентября 2019 года в Батайске заговорили об уходе чиновника. Якобы сначала Беликов написал заявление на отпуск с последующим увольнением, а затем забрал его. Теперь изданию «Батайское время» в пресс-службе администрации подтвердили, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности замглавы мэрии по вопросам ЖКХ назначили Олега Андреева.

Дмитрий Беликов занимал должность с 2018 года.

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