На благоустройство территорий Дона в 2021 году из федерального бюджета выделят 1,4 млрд рублей

В Ростовской области в 2021 году планируется благоустроить 126 общественных пространств. Из них более 50 объектов будут профинансированы из федерального бюджета. Сумма составит примерно 1,4 миллиарда рублей. Остальные деньги на реализацию дизайн-проектов направят из областной казны и средств муниципалитетов. Об этом 22 апреля на пресс-конференции рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов.Объекты, на которых сейчас ведут работы в городах и районах региона, были выбраны местными жителями на всероссийском голосовании в 2020 году. Сдать некоторые готовые преображённые территории подрядчики готовы уже этим летом.Замминистра ЖКХ региона напомнил о всероссийском голосовании за дизайн-проекты благоустройства 2022 года. Оно начнётся уже 26 апреля и продлится до 30 мая. Оставить свой голос жители Ростовской области смогут на портале 61.gorodsreda.ru/, по телефону, в МФЦ или через сайт Госуслуги. Проекты с максимальным числом зрительских голосов попадут в областной конкурс, который состоится в июле 2021 года.В частности, на голосовании будет представлен дизайн-проект благоустройства парка «Дружба» в Северном микрорайоне города. К сожалению, уже на протяжении многих лет он находится в удручающем состоянии и требует капитальной реконструкции. В настоящее время специалисты разрабатывают разные варианты его проектирования. Стоимость благоустройства парка власти оценивают в 400 миллионов рублей. Ремонтные работы в парке начнутся в 2022 году.В этом году запланировано выполнить преобразование 126 территорий, однако руководители разных структур региона будут стремиться к осуществлению проектов по 160 объектам. Именно такой рекорд поставила донская столица в прошлом году, поэтому не собирается снижать планку. По словам Дмитрия Беликова, главной задачей является реализация планов год в год.