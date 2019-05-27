Случай заражения болезнью Лайма от укуса клеща был зафиксирован на Дону



В Ростовской области зафиксировали случай заражения болезнью Лайма от укуса клеща. Инцидент зарегистрировали в Аксайском районе, рассказали 28 мая в региональном управлении Роспотребнадзора.



По состоянию на указанную дату с укусами клещей в медучреждения обратились 2 944 человека, в том числе 1 031 ребёнок в возрасте до 14 лет. Лидерами по количеству пострадавших являются Ростов-на-Дону (413 случаев), Таганрог (187) и Волгодонск (161).



При этом зарегистрировано 11 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. В Аксайском районе зафиксировали заражение иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). Это самая распространённая инфекция, передаваемая через укус клеща.



Ранними симптомами являются головная боль, жар, сыпь. При малейших признаках заболевания необходимо сразу обратиться к врачу.