Новые жертвы коронавируса в Ростовской области страдали ожирением

В Ростовской области вновь зафиксировали летальные исходы от коронавируса. Как сообщили 10 июня в правительстве региона, за сутки от новой инфекции умерли три человека. Таким образом, болезнь унесла жизни уже 54 жителей Дона.Новые жертвы COVID-19 – 80-летняя, 82-летняя и 83-летняя женщины. Все они страдали ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. К несчастью, их недуги вкупе с вирусом привели к смерти. Добавим, что большая часть умерших от COVID-19 — пожилые люди и те, кто страдает различными болезнями. В легкой форме чаще всего болезнь переносят дети.В Ростовской области за весь период выявлен 6 734 заражённых. За последние сутки положительные результаты тестов получили 192 человека.