В Ростовской области за сутки скончались два человека от коронавируса
Фото: ТАСС
На две жертвы коронавируса в Ростовской области стало больше за последние сутки. Об этом сообщили в правительстве региона 30 мая.
Летальным исходом болезнь закончилась для 75-летнего мужчина. В анамнезе пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и длительно протекающее неврологическое заболевание.
Второй умерший - 81-летний пенсионер с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
- Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 38 человек, - добавили в правительстве Ростовской области.
По данным на 30 мая, в регионе зарегистрировано 4580 случаев заражения коронавирусной инфекции.