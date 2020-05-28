Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области за сутки скончались два человека от коронавируса

В Ростовской области за сутки скончались два человека от коронавируса
Фото: ТАСС
На две жертвы коронавируса в Ростовской области стало больше за последние сутки. Об этом сообщили в правительстве региона 30 мая.

Летальным исходом болезнь закончилась для 75-летнего мужчина. В анамнезе пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и длительно протекающее неврологическое заболевание.

Второй умерший - 81-летний пенсионер с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
- Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 38 человек, - добавили в правительстве Ростовской области.

По данным на 30 мая, в регионе зарегистрировано 4580 случаев заражения коронавирусной инфекции.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.