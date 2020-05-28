В Ростовской области за сутки скончались два человека от коронавируса

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На две жертвы коронавируса в Ростовской области стало больше за последние сутки. Об этом сообщили в правительстве региона 30 мая.Летальным исходом болезнь закончилась для 75-летнего мужчина. В анамнезе пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и длительно протекающее неврологическое заболевание.Второй умерший - 81-летний пенсионер с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.По данным на 30 мая, в регионе зарегистрировано 4580 случаев заражения коронавирусной инфекции.