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Три пенсионера скончались от коронавируса в Ростовской области

Три пенсионера скончались от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области ещё три человека умерли от новой коронавирусной инфекции. По данным областного правительства, по состоянию на утро 9 июня число жертв болезни достигло 51.

За последние сутки причину смерти от коронавируса подтвердили у трёх пенсионеров. Скончалась 80-летняя женщина, болеющая раком и хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, 73-летний мужчина с хроническими эндокринологическим и сердечно-сосудистым заболеваниями, а также 68-летняя пенсионерка с болезнями почек, сердечно-сосудистой системы и онкологией. Стоит отметить, что жертвами коронавируса в основном становятся пожилые люди и те, кто страдает физическими недугами.

За весь период в регионе диагноз «коронавирус» поставили 6 542 людям. Только за сутки положительные результаты тестов получили 187 дончан.

Теги: коронавирус в Ростове

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