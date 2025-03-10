Александр Скрябин прокомментировал выход в финал конкурса на пост главы Ростова

Фото: Администрация Ростова

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Ростова подвела итоги основного этапа конкурса. Одним из финалистов стал Александр Скрябин. Исполняющий обязанности главы администрации города 11 марта представит депутатскому корпусу свое программное выступление.Оно будет касаться решения основных проблем, которые волнуют жителей донской столицы.- Убежден, что мои навыки и компетенции позволят внести значимый вклад в развитие Ростова-на-Дону, — написал Александр Скрябин в своемАлександр Скрябин был назначен на должность и. о. главы Ростова 28 января 2025 года. С 2020 года занимал пост заместителя губернатора Ростовской области. С 11 сентября 2023 года был назначен первым заместителем главы региона.