Напавшего на юношу ростовчанина отправили на два месяца в СИЗО

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В Ростове-на-Дону взяли под стражу мужчину, который сильно избил подростка. Известно, что происшествие случилось 11 апреля на территории жилой зоны на улице Пацаева.Согласно информации следствия, ссора между 34-летним ростовчанином и 16-летним юношей началась с обмена колкостями. В ходе продолжительной полемики взрослый человек, не совладав с эмоциями, применил силу к несовершеннолетнему. Свидетели происшествия разняли дерущихся. Пострадавшего молодого человека госпитализировали, а агрессора задержали сотрудники полиции.В Следственном комитете Ростовской области сообщили о постановлении Ворошиловского районного суда о заключении подозреваемого под стражу на два месяца.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Если его вина будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.